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İşte 2014'ün en çok arananları

07 Ocak 2015 14:26

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Türkiye'deki internet kullanıcıları, son 6 ayda arama motoru Google'da en çok Facebook, Youtube, Google, Sahibinden, Face, Hotmail kelimelerini aradı.

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'Spor' kategorisi incelendiğinde, bu dönemde en çok aranan kelimeler sırasıyla 'lig', 'Galatasaray' ve 'ligtv' oldu.

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'Seyahat' kategorisindeki aramalar incelendiğinde, 'THY' ilk sırada bulunurken, bunu 'İstanbul', 'uçak', 'uçak bileti', 'Pegasus', 'bebek' izledi. Söz konusu dönemde bu kategoride en büyük çıkışı gösteren aramalar ise '2014 kurban bayramı', 'kamilkoç', 'Atlasjet' ile 'otobüs bileti' oldu.

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Bu alanda en çok çıkış gösteren aramalar 'Chelsea-Galatasaray maçı', 'Chelsea Galatasaray', 'osm' (Online Soccer Manager), 'Dünya Kupası 2014' oldu.

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'İnternet' kategorisinde Google, Twitter, Hotmail, Vodefone ve Turkcell aramalarda ilk sırada yer alırken, Türksat 4a, Iphone6, Turksat yükseliş gösteren aramalar oldu.

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Söz konusu kategoride 'Fenerbahçe' 5. sırada yer alırken, 'Beşiktaş' ise 8. sırada kendine yer buldu.

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Aynı kategoride en büyük çıkışı 'als hastalığı', 'İbrahim Saraçoğlu', 'şeker' kelimeleri gösterdi.

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Aynı dönemde dünya genelinde en çok Facebook, Youtube, Google, Hotmail, film, video kelimeleri aranırken, Google'da dünyada en çok yükselen aramalar Facebook, Youtube, Google, download, you, Hotmail şeklinde gerçekleşti.

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İstanbul'daki internet kullanıcıları en çok 'Facebook', 'Youtube', 'Google'ı ararken, 'Kiraz Mevsimi', 'Medcezir' ve 'İzlesene" kelimeleri en çok çıkış gösteren aramalarda ilk sıralara yerleşti.

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Ülke genelinde 'sağlık' kategorisinde Bursa ilk sırayı alırken, bunu 'SGK' ve 'randevu' kelimeleri takip etti.

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Ankaralı internet kullancıları 'Facebook', 'Youtube', 'Ankara' kelimelerini aradı.İzmirli internet kullanıcılarının aramalarında 'Facebook', 'Youtube', 'Google' sıralaması gerçekleşirti

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İbrahim Saraçoğlu

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Şeker hastalığı

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SGK

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Türkiye genelinde 2014'te Google'da yapılan aramalarda, en büyük yükseliş gösteren kelimeler, Kiraz Mevsimi, Medcezir, Instagram oldu.

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