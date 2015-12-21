İstanbul'un üçüncü köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde sona doğru
21 Aralık 2015 19:42
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki iki yakayı birleştirecek olan tabliyelerin yapımında sona gelindi
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Köprüde, betonarme imalatların yüzde 100'ü tamamlandı. İki yakanın birleşmesine 391 metre mesafe kaldı
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Üçüncü Boğaz Köprüsü tamamlandığında dünyanın en geniş köprüsü unvanını alacak
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8 şerit karayolu 2 şerit demiryolu inşa edilecek köprü, üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü olacak
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Projede son 17 adet tabliyenin yapımı devam ediyor. Köprüde, betonarme imalatların yüzde 100'ü tamamlandı
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