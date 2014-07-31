İstanbullu'nun ulaşım tercihleri
31 Temmuz 2014 18:20
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İstanbul’un toplu taşıma haritasında karayolu yüzde 80’i aşan payıyla bir numara. Bu oranın önümüzdeki yıllarda raylı sistemler lehine gerilemesi bekleniyor.
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İstanbul'da en çok tercih edilen ulaşım aracı servisler. 2 milyon 400 bin kişi servis kullanıyor. Servisin toplu taşımadaki kullanım oranı yüzde 21.1
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Minibüs, yüzde 16.8'lik payla ikinci sırada yer alıyor. İstanbulda günde ortalama 1 milyon 910 bin kişi minibüsü tercih ediyor.
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İstanbul'da 1 milyon 420 bin kişi özel halk otobüsü kullanıyor. Toplu ulaşımdaki özel otobüs kullanım oranı yüzde 12.5
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Taksi, İstanbulluların yolculuk tercihinde 4. sırada yer alıyor. Hergün 1 milyon 210 bin kişi yolculuk için taksi kullanıyor.
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Metrobüs ise toplu taşıma tercih sıralamasında 5. sırada yer alıyor. Hergün 750 bin kişi metrobüs kullanıyor.
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İstanbul'da Otobüs A.Ş'yi kullananların sayısı 747 bin 949
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İETT otobüslerini tercih edenlerin sayısı 747 bin 949.
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Hergün 609 bin 269 kişi yolculukta metroyu tercih ediyor.
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Hergün 541 bin 601 kişi tramvaya biniyor.
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Raylı sistemler günlük toplam yolcu sayısı 1 milyon 863 kişi. Bunun 541 bin 601'i tramwaya biniyor.
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Tünel-fünikülerin günlük yolcu sayısı 69 bin 639
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Yolculuklarında marmarayı tercih edenlerin sayısı 61 bin 529
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İstanbul'da günde 8 bin 200 kişi teleferik kullanıyor.
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Nostaljik Tramwayı tercih edenlerin sayısı 4 bin 675.
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Denizyolu günlük toplam yolcu sayısı 590 bin 725. Bunun 228 bin 880'ini şehir hatları taşıyor.
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İstanbul'da 211 bin 476 kişi hergün deniz otobüsüne biniyor.
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Özel tekne-motora binenlerin sayısı 150 bin 369
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