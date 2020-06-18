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İstanbullular maske zorunluluğuna uyuyor mu; işte yasağın ilk gününden kareler

18 Haziran 2020 09:29

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İstanbullular maske zorunluluğuna uyuyor mu; işte yasağın ilk gününden kareler

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yeni kararın ilk sabahında vatandaşların çoğunun kurala uyarken kimi vatandaşların ise yasağa uymadığı görüldü.

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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen maskesiz vatandaşların görüntülendiklerini fark edince yollarını değiştirmesi dikkat çekti.

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Kartal ve Maltepe'de otobüs duraklarında bekleyen bazı vatandaşların bazılarının maske takmadıkları görüldü. Yürüyüşe çıkan bir vatandaş "Yasak olduğunu biliyorum. Maskemin biraz önce lastiği koptu ve attım. Yürüyüşe çıkmıştım, yanımda da başka maske yok. Yeni çıkan kanunu çok beğeniyorum." ifadelerini kullandı.

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İşte İstanbul'dan kareler:

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