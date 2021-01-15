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İstanbullular güne karla başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar uyarısının ardından günün ilk saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm İstanbul'da etkisini gösterdi.

15 Ocak 2021 08:29

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Gece saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kentte etkisi altına aldı.

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İstanbullular güne karla başladı

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İstanbullular güne karla başladı

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İstanbullular güne karla başladı

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İstanbullular güne karla başladı

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İstanbullular güne karla başladı

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İstanbullular güne karla başladı

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İstanbullular güne karla başladı

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