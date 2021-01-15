İstanbullular güne karla başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar uyarısının ardından günün ilk saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm İstanbul'da etkisini gösterdi.
15 Ocak 2021 08:29
18
Gece saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kentte etkisi altına aldı.
28
İstanbullular güne karla başladı
38
İstanbullular güne karla başladı
48
İstanbullular güne karla başladı
58
İstanbullular güne karla başladı
68
İstanbullular güne karla başladı
78
İstanbullular güne karla başladı
88
İstanbullular güne karla başladı
© Tüm hakları saklıdır.