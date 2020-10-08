İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi
İstanbul'da Meteoroloji'nin kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine vatandaşlar araçlarının üstünü halı, kilim, battaniye, karton kutu gibi çeşitli malzemelerle kapatarak önlem aldı
08 Ekim 2020 15:38
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İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi
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İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi
317
İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi
417
İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi
517
İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi
617
İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi
717
İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi
817
İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi
917
İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi
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İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi
1117
İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi
1217
İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi
1317
İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi
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İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi
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İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi
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İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi
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İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi
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