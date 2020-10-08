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İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi

İstanbul'da Meteoroloji'nin kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine vatandaşlar araçlarının üstünü halı, kilim, battaniye, karton kutu gibi çeşitli malzemelerle kapatarak önlem aldı

08 Ekim 2020 15:38

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İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi

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İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi

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İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi

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İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi

517

İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi

617

İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi

717

İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi

817

İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi

917

İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi

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İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi

1117

İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi

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İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi

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İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi

1417

İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi

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İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi

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İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi

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İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi

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