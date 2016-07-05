İstanbullular bayram sabahına sağanak yağışla uyandı
05 Temmuz 2016 17:48
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İstanbul bayram sabahına şiddetli yağışla uyandı. Sağanak nedeniyle Merter'de E-5 trafiği durdu, Eyüp'te de çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
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Saat 07.30 sıralarında aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle D-100 Karayolu Merter mevkii su altında kaldı. Göle dönen yolda çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçlar güçlükle ilerlerken trafik çift yönlü olarak durma noktasına geldi.
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Yağış, çok sayıda vatandaşın bayram namazı için gittiği Eyüp'te de hayatı olumsuz etkiledi. Eyüp Sultan Camii çevresinde bayram namazının hemen ardından sel nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Yaklaşık yarım saat süren sağanak sokakları göle çevirdi, yollardan sel gitti.Ayrıca, Kartal, Pendik, Kağıthane, Bağcılar, Güngören, Bayrampaşa ve Bahçelievler'de bazı caddelerde yollarda oluşan su birikintileri, trafiği olumsuz etkiledi.
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Bazı araçların yolda kaldığı görüldü. Bu arada, Bayrampaşa metro istasyonunun girişi de yağış dolayısıyla su altında kaldı. Vatandaşlar metroyu bir süre kullanamadı.Metronun, su baskını nedeniyle geçici süre Merter istasyonunda durmadan yoluna devam ettiği öğrenildi.