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İstanbul yağmura teslim

29 Ağustos 2017 20:33

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Yağıştan kaçan vatandaşlardan bazıları metro istasyonuna sığındı.

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Dolapdere'de yağışla birlikte yollar dereye döndü

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Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı.

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Taksim Meydanı'nda başlayan başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor.

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Yağmur sularının metronun içine girmesini önlemek amacıyla kum torbaları kullanıldı.

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Yağışla birlikte Taksim Tüneli'ni su bastı

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