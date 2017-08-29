İstanbul yağmura teslim
29 Ağustos 2017 20:33
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Yağıştan kaçan vatandaşlardan bazıları metro istasyonuna sığındı.
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Dolapdere'de yağışla birlikte yollar dereye döndü
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Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı.
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Taksim Meydanı'nda başlayan başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor.
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Yağmur sularının metronun içine girmesini önlemek amacıyla kum torbaları kullanıldı.
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Yağışla birlikte Taksim Tüneli'ni su bastı
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