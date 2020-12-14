İstanbul'un su kaynağı Terkos'ta son 10 yılın en düşük su seviyesi
İstanbul'da doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 21'e geriledi. Kente su sağlayan önemli barajlardan Terkos Gölü'nde ise suların yüzlerce metre çekildiği görüldü.
14 Aralık 2020 12:12
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İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü.
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Meteoroloji'nin açıklamalarının ardından İstanbul'da 3 gündür etkili olan sağanak yağmur da barajların yükselmesinde etkili olamadı.
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 3 gün önce yüzde 22,15 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 21 seviyesine kadar indi.
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Bu seviye son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
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Terkos Gölü'nde havadan yapılan çekimlerde suların yüzlerce metre çekildiği görüldü.
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Bazı balıkçı teknelerinin ise karaya oturdu.
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Terkos Gölü’nde son ölçülen su miktarı yüzde 22,54 ile son 10 yılın en düşük ölçümü yapıldı.
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Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle:
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“Ömerli 21,68, Pabuçdere 6,27, Sazlıdere 5,54, Büyükçekmece 16,37, Alibey 28,47, Kazandere 4,04, Elmalı 23,82, Darlık 50,87, Istrancalar 27,75” (İHA)
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