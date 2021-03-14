İstanbul'un en kalabalık mahallesi Adnan Kahveci, 3 ilin nüfusunu geride bıraktı
14 Mart 2021 11:54
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İstanbul'un en kalabalık mahallesi Adnan Kahveci, 3 ilin nüfusunu geride bıraktı | 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bırakan Beylikdüzü ilçesindeki Adnan Kahveci Mahallesi, Türkiye'nin en kalabalık ikinci mahallesi oldu.
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(Adalar) İstanbul'un Adalar, Şile ve Çatalca ilçelerinden daha fazla nüfusa sahip mahalle, Türkiye'nin en az nüfuslu 7 mahallesinden yaklaşık 9 bin 243 kat daha kalabalık.
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(Ankara Namık Kemal) Adnan Kahveci Mahallesi ayrıca, 11'er nüfusla Türkiye'nin en küçük Ankara Çankaya'ya bağlı Namık Kemal, Kızılcahamam'daki Göl, Erzurum İspir'deki Aktaş, Kırklareli Lüleburgaz'a bağlı Sarımsaklı, Malatya Yeşilyurt'taki Işıklı, Manisa Salihli'ye bağlı Akçaköy ve Sakarya Kocaali'deki Beyler mahallelerinden yaklaşık 9 bin 243 kat daha kalabalık.
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Türkiye'nin en kalabalık 10 mahallesinden 6'sı da İstanbul'da yer alıyo
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(Diyarbakır Bağcılar) "Diyarbakır Bağlar'a bağlı Bağcılar Mahallesi 134 bin 812, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi 101 bin 668, İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi 99 bin 858, İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 99 bin 201, Diyarbakır Kayapınar'daki Fırat Mahallesi 88 bin 189, İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi 86 bin 315, İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi 84 bin 668, Kayseri Talas'a bağlı Mevlana Mahallesi 83 bin 598, Ankara Altındağ'daki Karapürçek Mahallesi 81 bin 657 ve İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi 78 bin 869."