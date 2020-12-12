İstanbul'u terk eden Ozan Güven ortaya çıktı!

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü iddia edilen Ozan Güven, Bulutsuz’un açtığı dava sonuçlanana kadar oyunculuğa ara verdi.
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Önce reklam kampanyasının yeni anlaşması iptal edilen, ardından başrolünü Halit Ergenç’le paylaştığı 'Babil' dizisinin kadrosundan çıkarılan Ozan Güven, büyük bir moral bozukluğu yaşadı ve İstanbul’u terk etti.
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TV100’de ekrana gelen 'Magazin Hattı'nın haberine göre; Ozan Güven, Cunda adasına yerleşti.
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Ünlü oyuncu; Rasim Öztekin, Bülent İnal, Beren Saat ve Perran Kutman gibi ünlü isimlerin de yazlığının olduğu adada ev tuttu.
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Ozan Güven’i son olarak yakın dostu Şevket Çoruh ziyarete gitti.
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Darp davası için 21 Ocak’ta hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Ozan Güven’in sakallı hali dikkat çekti.