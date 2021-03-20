İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki yağdı!
İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sözleşmeden çekilme kararı aldı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girmişti.
20 Mart 2021 13:49
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Kadınları her türlü şiddetten korumak, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine, sosyal medyadan tepki yağdı: