İstanbul Modern Sinema’dan yeni çevrimiçi seçki: 3×2: Özgürlük Kapıları
18 Kasım 2021 10:47
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İstanbul Modern Sinema, çevrimiçi ve ücretsiz programlarına 3×2: Özgürlük Kapıları adlı programla devam ediyor. 3×2 program dizisinin ikincisi Özgürlük Kapıları, 22 Kasım – 4 Aralık 2021 tarihleri arasında müzenin web sitesi üzerinden ücretsiz erişime sunulacak. İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden erişime sunulan filmler, gösterim programında belirtilen tarih-saat aralıklarında yayında kalacak.
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BİR KUŞAK – POKOLENIE, 1955 - 22-24 Kasım 2021 - İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Polonya yeraltı örgütlenmesini anlatan üçlemenin ilk filmi özünde bir büyüme hikâyesidir. Tarihsel fonda ise, 1943’te kendilerini Treblinka toplama kampına nakliye etmeye çalışan Alman birliklerine karşı mücadele eden Yahudi direnişi, bilinen adıyla “Varşova Getto Ayaklanması” vardır. Kahramanımız Stach hem aşkın tadını hem de baskıya karşı direnişi öğrenirken, film savaşın bedeline dair amansız bir insanlık portresi sunuyor.
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KANAL, 1957 - 24-26 Kasım 2021 - Savaş üçlemesinin ikinci filmi, Varşova’nın şehir olarak ayaklandığı dönemde bu kez isyancıların şehrin kanalizasyonunda geçen trajik yolculuklarını takip ediyor. Bir grup kadın ve erkek, Varşova’nın yeraltı cehenneminde hem bedenlerini hem ruhlarını koruma mücadelesi veriyorlar. Senaryosunun Varşova Ayaklanması’na bizzat katılmış biri tarafından yazılmış olması filmin tarihsel yerini belirlerken, Wajda da Cannes’da kazandığı Jüri Özel Ödülüyle uluslararası sinema sahnesinde adını duyurmaya başlar.
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KÜLLER VE ELMASLAR – POPİÓŁ İ DİAMENT, 1958 - 26-28 Kasım 2021 - İkinci Dünya Savaşı’nın son gününde geçen filmin sorusu adında gizlidir: yangın söndüğünde ortaya elmaslar mı çıkacaktır yoksa geriye sadece küller mi kalacaktır? Karakterinin ahlaki ikilemiyle ülkesinin kaderini iç içe ören filmde, genç bir Vatan Ordusu askeri bir komünist yetkiliyi öldürmekle görevlendiriliyor. Savaşın öncesi ve sonrası, geçiş döneminde kalan sadece filmin karakteri değil ülkenin de kendisi. Başroldeki Zbigniew Cybulski’nin karizmatik personası ona “Polonya’nın James Dean’i” lakabını kazandırırken, Jerzy Andrzejewski’nin romanından uyarlanan ve Polonya sinemasının mihenk taşlarından biri olan film, monokrom sinematografisiyle akıllardan çıkmıyor.
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CENNET: AŞK – PARADIES: LIEBE, 2012 - 28-30 Kasım 2021 - Ulrich Seidl’ın aynı aileden üç kadının çıktıkları yaz tatillerinde başından geçenleri izleyen üçlemesinin ilk filmi, aşkı arayan bir kadını merkeze alıyor. İş hayatı da ev hayatı kadar yorucu ve zorlayıcı olan orta yaşlı Teresa, tatilinde genç bir sevgili bulma ümidiyle güneşli Kenya’ya gidiyor. Gırgır gibi başlayan Teresa’nın hikâyesi zamanla, paranın aşkı satın alamayacağı gerçeğiyle birlikte hüzünlü bir yere doğru gidiyor. Film, sömürgeciliğin yeni bir türü olarak seks turizminin politik tarafını sorgularken, sevgisizliğin metal kadar soğuk gerçekliğini aktarıyor.
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CENNET: İNANÇ – PARADIES: GLAUBE, 2012 - 30 Kasım- 2 Aralık 2021 - Teresa, Kenya’ya giderken, Avusturya’da kalan kardeşi, röntgen uzmanı Anna Maria tatil iznini elinde Meryem Ana heykelciğiyle kapı kapı gezerek geçirmektedir. Cennet yolunun İsa’dan geçtiğine inanan Anna Maria’nın misyonerlikle geçirdiği bu günlerde yıllardır kayıp olan ve artık tekerlekli sandalyeye mahkûm olmuş Mısırlı Müslüman kocası ortaya çıkar. Evlilik ilişkisi üzerinden haç taşımanın ne anlama geldiğini sorgularken, film yine adındaki ironiyle inançsızlığı işliyor. Seidl’ın 2001’deki Cehennem Sıcağı (Hundstage) filminden beri birlikte çalıştığı başrol Maria Hofstatter, tüm filmi sırtında taşıyor.
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CENNET: UMUT – PARADIES: HOFFNUNG, 2013 - 2-4 Aralık 2021 - Cennet üçlemesinin son filmindeki tatil, Teresa’nın 13 yaşındaki yalnız ve hassas kızı Melanie’nin zayıflamak için gittiği diyet kampında geçiyor. Melanie ile kamptaki karizmatik doktor arasında yaşananlar üzerinden bir Lolita hikâyesi anlatan film, yine yönetmenin kurmaca ile belgesel arasında mekik dokuyan anlatım diliyle, gözlem ve eleştiri gücünü ortaya koyarken karakterlerinin zaaflarına ilk iki filme göre daha sıcak ve yumuşak bir yerden yaklaşıyor. Üçlemenin imzası olan kaba kurgulanmış kısa, tabloya benzeyen sahneler, sahne içinde üretilmedikçe müzik kullanılmaması, profesyonel oyuncular ve oyuncu olmayanların bir aradalığı gibi sinematik unsurlarla içi doldurulamayan cennet kavramını tarif etmeye çalışıyor.