İstanbul için kuraklık uyarısı yapan uzmanlardan tasarruf tedbirleri için acil çağrı: 70-80 günlük su kaldı
06 Ekim 2020 14:31
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İstanbul için kuraklık uyarısı yapan uzmanlardan tasarruf tedbirleri için acil çağrı: 70-80 günlük su kaldı
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Türkiye'de bu yıl sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Özellikle Eylül ayında beklenenin oldukça altında yağış alan İstanbul’da barajlar boş kaldı.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, “Barajlardaki doluluk oranı yüzde 35’ler civarında. Günlük tüketime baktığımızda da yüzde 0.3’lük bir değer gibi gözüküyor. Bu da yaklaşık 70-80 günlük bir suyun kaldığını söylüyor. Tasarruf tedbirleri için, acil eyleme geçilmesi gerekiyor. Aynı pandemide olduğu gibi halkı bilinçlendirme kampanyalarının olması gerekiyor” dedi.
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Adil Tek, “Kasım ayı içinde Marmara ve Karadeniz’de biraz mevsim normalinin altına düşen sıcaklıklar var ama devam eden Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını gösteriyor. Bu da kar yağışı olasılığını İstanbul’da azaltıyor" diye konuştu. Tek şöye devam etti:
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“Bu günler aslında su yılının başlangıcı. Su yılı 1 Ekim’de başlıyor, 30 Eylül’de bitiyor. Geçen kış da su yılı açısından yağışlar çok bol değildi. Yaz ayları ve bahar aylarında çok kuvvetli yağışlar almadık. Sel oluşturacak yağışlar meydana geldi.
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Özellikle Karadeniz’deki sel olayları, Akdeniz’de olan hortum olayları gibi meteorolojik karakterli afetler daha fazla oldu. Yakın zamanda da zaten İstanbul ve çevresinde kuvvetli dolu yağışları gördük. Yer yer bu dolular ceviz büyüklüğüne kadar ulaştı ki bundan 3 yıl kadar önce neredeyse beyzbol topu büyüklüğü kadar dolu taneleri oluşmuştu.
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Bu seneki yağışları göz önüne aldığımızda, yaz ayları oldukça kurak geçti. Sadece Haziran biraz yağış ortalamalarının üzerine çıktı. Ama Temmuz, Ağustos’ta yağışlar mevsim normali değerlerinin çok daha altında oldu.
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Eylül’de biraz daha yağış olur ihtimali hesaplanıyordu ama Eylül’ün de çok yağışlı geçtiğini söylemek mümkün değil. Normalde Eylül ayının yağış ortalaması 65 kilogram ama şu anda İstanbul’da ölçtüğümüz değerler 22 kilogram yani 3’te 1 oranında yağış düşmüş vaziyette.”
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Yağış oranlarının azalması ile birlikte barajlardaki doluluk oranının da düştüğünü dile getiren Tek, “Sizin de az önce belirttiğiniz gibi barajlardaki doluluk oranı yüzde 35’ler civarında. Günlük tüketime baktığımızda da yüzde 0.3’lük bir değer gibi gözüküyor. Bu da yaklaşık 70-80 günlük bir suyun kaldığını söylüyor.
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Tasarruf tedbirleri için, acil eyleme geçilmesi gerekiyor. Aynı pandemide olduğu gibi halkı bilinçlendirme kampanyalarının olması gerekiyor. Şu anda kimse ne kadar su tükettiğinin farkında değil. Su tüketim değerlerimizin biraz daha aşağı çekilmesi gerekiyor ki önümüzdeki aylar için iklim modelleri, durumun pek iç açıcı olmadığını söylüyor.” ifadelerini kullandı.
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Tek, "İstanbul’a Ekim ayında düşecek yağış miktarı 105 kilogram iken bu miktarlar 60-70’e kadar inecek. Ve şu an boşalmış vaziyetteki barajların, doluluk oranını yukarı seviyeye taşıma olasılığı ortadan kalkıyor. Yine önümüzdeki 6 aylık tahminlere göre, yağışlar açısından önümüzdeki dönemin kritik olduğunu gösteriyor. Eğer şu anda tedbir alınmazsa, asıl önümüzdeki yaz için kritik bir durum bizi bekliyor. ”