İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son seçim anketi: Partiler barajı geçemedi
19 Ağustos 2021 07:45
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İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son seçim anketi: Partiler tek başlarına barajı geçemedi
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İstanbul Ekonomi Araştırma'nın “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?”, “Liderlerin başarı puanı”, “Ekonomik beklenti” ve “Koronavirüs endişe seviyesi” başlıklarıyla yaptığı çalışmanın sonuçları açıklandı. İstanbul Ekonomi Araştırma'nın Ağustos 2021 raporuna göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP’nin oyu yüzde 32.4, CHP'nin yüzde 23.8 olarak hesaplandı. MHP barajı geçemedi.
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'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?' sorusunda kararsızlar dağıtılmadan önce hesaplanan oranlar şöyle oldu: AKP’nin oyu yüzde 25.4, CHP'nin oyu yüzde 19.7, İYİ Parti'nin oyu yüzde 12.3, HDP'nin oyu yüzde 9.1, MHP'nin oyu yüzde 6.7. Yüzde 13.7 'Kararsızım', yüzde 9.4 'Oy kullanmayacağım' şıklarını işaretledi.
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Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise AK Parti'nin oyu yüzde 32.4, CHP'nin oyu yüzde 23.8, İYİ Parti'nin oyu yüzde 16.3, HDP'nin oyu yüzde 12 olarak hesaplandı. MHP, DEVA, Gelecek ve Saadet partileri ise barajı geçemedi.
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Ankette liderlerin başarı puanı da soruldu. Erdoğan'ın başarı puanı 4.8, Meral Akşener'in 4.2, Devlet Bahçeli'nin 3.9, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3.6 puan aldığı araştırmada Selahattin Demirtaş da 2.7 puanla 6. sırada yer aldı.
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Araştırmaya katılanların yüzde 55'i korona salgını konusunda çok endişeli olduğunu belirtti. Yüzde 30 “Endişeli değilim” derken yüzde 16 “Ne endişeliyim ne endişesizim” seçeneğini işaretledi.
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“Önümüzdeki 1 yıl içerisinde ekonominin nasıl olacağını düşünüyorsunuz?” sorusuna ise katılımcıların yarısına yakını (yüzde 47) “Çok daha kötü” seçeneğini işaretledi. Çok daha iyi olacağını düşünenlerin oranı yüzde 25'te kalırken “Değişmez” diyenlerin oranı yüzde 28'de kaldı.