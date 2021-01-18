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İstanbul'dan kar manzaraları

18 Ocak 2021 10:59

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İstanbul'da yoğun kar yağışı kentte beyaz manzaralara sahne oldu. Kentte etkili olan kar yağışı fotoğraflara yansıdı.

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İstanbul'da yoğun kar yağışı kentte beyaz manzaralara sahne oldu.

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Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin trafik yoğunluğu zaman zaman yüzde 85'e kadar çıktı.

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AKOM'dan bu sabah itibarıyla İstanbul için yeni bir uyarı daha geldi. Uyarıda, "İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren mola veren kar yağışı sabah erken saatlerinden (05:30) itibaren kuzey bölgelerimizde tekrar etkili olmaya başlamıştır" denildi.

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AKOM Twitter'dan, "İlerleyen saatlerde yağışın il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. An itibarı ile -1 ila -9 derece arasında seyreden dondurucu soğuklar ve sabah trafiği göz önünde bulundurularak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor" açıklamasını yaptı.

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İstanbul’un Avrupa Yakası’nın sadece kuzey ve yüksek kesimleri bugün kar yağışından etkilenecek. Anadolu Yakası’nda ise kar yağışı daha geniş bir alanda akşam saatlerine kadar kendini gösterecek.

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İstanbul'dan kar manzaraları

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İstanbul'dan kar manzaraları

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İstanbul'dan kar manzaraları

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İstanbul'dan kar manzaraları

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İstanbul'dan kar manzaraları

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İstanbul'dan kar manzaraları

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İstanbul'dan kar manzaraları

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İstanbul'dan kar manzaraları

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İstanbul'dan kar manzaraları

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İstanbul'dan kar manzaraları

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İstanbul'dan kar manzaraları

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İstanbul'dan kar manzaraları

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İstanbul'dan kar manzaraları

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