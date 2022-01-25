İstanbul’da yürüyen her şey dondu!

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yürüyen merdivenler dondu. Üst geçidi kullanan yayalar ise uzun süre merdivenlerden inmek ve çıkmak için büyük uğraş verdi.
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Üst geçidi kullanan vatandaşlar karla kaplı merdivenlerden güçlükle yürüyebildi.
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Bahçelievler metrobüs üst geçidini kullanan yayalar uzun süre üst geçitten inmek ve üst geçide çıkmak için büyük uğraş verirken, bazı vatandaşlar duruma isyan etti.
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Onlarca araç ise yollarda mahsur kaldı. Haramidere Rampası'nda sürücüler otomobillerini D-100 karayoluna bıraktı. D-100 Edirne istikametinde terkedilen araçlar yüzünden ulaşım tek şeritten sağlanabiliyor. D-100 karayolundaki beyaz esaret havadan görüntüledi.
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Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü İbrahim Şahin, "Beylikdüzünden Esenyurt’a kadar yürüdüm. Arabayı çıkarmak için temizliyoruz. Herhalde 1 kaç saate çıkar. Yandaki araçlar çıkarsa biz de çıkabiliriz" dedi.
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Bağcılar, TEM Otoyolu, İSTOÇ mevkiinde de kar nedeniyle onlarca araç yolda kaldı. Geceyi araçlarında geçirenler isyan etti. İstoç mevkii Ankara istikametinde yolda kalan TIR'ın şoförü geceyi aracında geçirdi ve sabah aracını çıkarmak için uğraşırken, "Kar yağışı yoğundu. Arabanın mazotu bitti. Kimse yardım da etmedi, gittik 10 kilometre aşağıdan mazotumuzu aldık geldik. Şu an arabamızı çekmeye çalışıyoruz. Yardım çağırdık ama gelen giden olmadı hiç" diye konuştu.
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TEM yan yolda kalan taksi sürücüsü Remzi Yeşilorman, "Akşam saat 21.00-22.00 gibi müşteri getirdim otele. Oradan çıkıp geldim, burada kaldım. Burada çok araba vardı. 3-4 saat bekledim. Baktım çıkacağı yok, donup kalacağım, bıraktım otele gittim. Yattım daha yeni geldim" dedi.
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İstanbul Havalimanı’nda da uçuşlar gece yarısına kadar durduruldu. Yolcular dün akşamdan bu yana havalimanında mahsur kaldı. Sabah saatlerinde yolların kısmen açılmasıyla birlikte havalimanı ile şehir arasında ulaşımı sağlayan otobüs servisleri havalimanı çıkışlı olarak tek yönlü olarak hizmet vermeye başladı.
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İstanbul Havalimanı’nda da uçuşlar gece yarısına kadar durduruldu. Yolcular dün akşamdan bu yana havalimanında mahsur kaldı. Sabah saatlerinde yolların kısmen açılmasıyla birlikte havalimanı ile şehir arasında ulaşımı sağlayan otobüs servisleri havalimanı çıkışlı olarak tek yönlü olarak hizmet vermeye başladı.