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İstanbul'da trafik yoğunluğu; durma noktasına geldi

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine başta köprü geçişleri olmak üzere trafik durma noktasına geldi.

28 Haziran 2021 09:21

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İstanbul, haftanın ilk gününe yoğun trafikle başladı.

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Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde yoğun trafik oluştu.

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Trafik yoğunluğu 15 Temmuz Köprüsü'nde Uzunçayır'dan itibaren başlarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu yoğunluk Kozyatağı'ndan itibaren etkili olmaya başladı.

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Ayrıca TEM otoyolunda Ankara istikametine oluşan trafik yoğunluğu, Sultanbeyli'ne kadar etkili oldu.

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Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda işe gitmek için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

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Durakta yığılmalar oluşurken vatandaşların metrobüste ayakta yolculuk yaptığı görüldü.

İstanbultrafikyoğunlukköprüdurma noktası
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