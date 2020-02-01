İstanbul'da tarih, otopark oldu

Galata'da Ceneviz öncesi Antik dönemden kalma su kuyusunun, Osmanlı Dönemi'nden kalma su sarnıcının ve 19. yüzyıldan kalma Kamondo Konağı'nın kalıntılarının bulunduğu alan, otoparka döndü. Çevredeki araç sahipleri, tarihin üç döneminin izlerini taşıyan ve yıllardır kaderine terk edilen alanı otopark olarak kullanmaya başladı.
01 Şubat 2020 23:20
110
Bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul'da tarih yok ediliyor. Galata'da Ceneviz öncesi Antik dönemin, Osmanlı Dönemi'nin ve 19. yüzyılın izlerini taşıyan tarihi yapıların kalıntılarının bulunduğu alan, kaderine terk edildi.
210
Antik su kuyusunun, Osmanlı sarnıcının ve tarihi Kamonda Konağı'nın kalıntılarının olduğu alan, araç sahipleri tarafından otopark gibi kullanılıyor.
310
Ayrıca geceleri evsizler tarafından kullanılan alanın içi çöple, yıkılmış duvarlarıysa yazılarla dolmuş durumda. Tarihi alana ilişkin öğretim görevlisi Dr. Hasan Sercan Sağlam, "Otopark olarak kullanılan Osmanlı Dönemi su yapısı çökme riskiyle karşı karşıya. Alanın kesinlikle koruma altına alınması lazım. Alan, üç aşamalı bir tarihsel kademe sunmaktadır" dedi.
410
Tarihi kalıntıların bulunduğu alanın üç dönemin izlerini taşıdığını söyleyen Sağlam şunları söyledi:
510
"Alanda hem Ceneviz öncesi döneme işaret eden arkeolojik kalıntılara hem tuğla yapısından ve top kubbeli mimarisinden hareketle klasik Osmanlı Dönemi'ne ve son olarak da 19. yüzyılın ikinci yarısında yapılan Kamondo Konağı kalıntılarına rastlayabiliriz"
610
"Böylece alan, üç aşamalı bir tarihsel kademe sunmaktadır ve bunların üçü de değerlidir, üçü de bir arada anlamlıdır"