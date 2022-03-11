İstanbul'un iki yakasında da iki gündür kar yağışı etkili oluyor. Gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sabah araçlarıyla yola çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Kentin birçok noktasında kazalar yaşandı.
11 Mart 2022 12:17
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İstanbul'da sürücülerin karla imtihanı
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Silivri'de D-100 Karayolu'nda servis minibüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
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Bağcılarda sabah saatlerinde panelvan minibüs, yganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle birlikte park halindeki bir otomobile çarparak durdu.
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Anadolu yakasında etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler karla kaplanan yollarda araç kullanmakta zorluklar yaşarken, Pendik'te kayganlaşan yol nedeniyle bir araç metrelerce sürüklenip kaza yaptı.
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Kağıthane'de ara sokaklarda sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı
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Şişli'de kar nedeniyle, kapanan yolda araçlar mahsur kaldı. Bir trafik polisi 8 araç kurtarırken ticari araçların yolcuları da aşağı inerek mahsur kalan araçları itmeye çalıştı.
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Pendik’de kuru bakliyat taşıyan tır, yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda devrildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı