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İstanbul'da sis etkili oluyor

14 Mart 2020 07:22

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İstanbul'da sis etkili oluyor

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İstanbul'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis kentin birçok noktasında etkili oldu.

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Özellikle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu üzerindeki noktalarda etkisini gösteren sis görüş mesafesini düşürdü.

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Boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüş mesafesi düşerken köprüler görünmez hale geldi.

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İşte İstanbul'dan sis manzaraları:

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