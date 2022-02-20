İstanbul'da maske satışları azaldı; Prof. Dr. Akkoyunlu'dan "Maskeleri çıkarmayın" uyarısı
20 Şubat 2022 12:34
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“Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından akıllara 'maske kalkacak mı' sorusu geldi.
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İstanbul'da eczacılar, maske satışlarının pandeminin ilk günlerine kıyasla yarı yarıya düştüğüne dikkat çekerken, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, 'maskeyi kimse çıkarmasın' uyarısını yaptı.
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İstanbul sokaklarında vatandaşlar ise, maske zorunluluğu konusunda ikiye ayrılmış durumda.
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Koronavirüs’ün ilk zamanlarına kıyasla maske satışlarının neredeyse yarı yarıya düştüğünü söyleyen eczacı Kübra Yılmaz, “ İlk zamanlar maskeye çok talep vardı, maske bulamıyorduk. Satacak stok yapamıyorduk ama şimdi neredeyse yarı yarıya düştü. İlk zamanlar 50 kutu satıyorsak şu an 15-20 kutu anca satıyoruz. Bunda aşının etkisi de var, aşıyla birlikte insanlar biraz daha rahatladı. Bu yüzden çoğu kişi de sokakta maskesiz geziyor, bu da maske satışlarını düşürdü" dedi.
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İnsanların Koronavirüs’e alıştığını düşündüğünü belirten eczacı Polat Peker de, “Maske satışlarımız eskiye nazaran oldukça düşük. Bir ara çok hızlıydı ama şimdi o kadar değil. Neredeyse yarı yarıya bir düşüş var. İnsanların Koronavirüs’e alıştığını ve eskiye göre daha az korkutucu olduğunu düşünüyorum. İnsanların yoğun olabileceği kapalı alanlarda maske kullanımının devam etmesinde fayda var" ifadelerini kullandı.
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Maskenin ağız ve solunum yollarını koruduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Mecburiyet ortadan kalksa bile influenza ve gribal salgınların olduğu ilkbahar, sonbahar ve kış dönemlerinde sağlığı korumak için artık maskeyi kullanmamız gerekiyor. Belki mecburiyet veya zorunluluk olmayabilir ama bireysel sağlığı korumak adına kesinlikle bu elzem" ifadelerini kullandı. (DHA)