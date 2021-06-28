İstanbul'da mahalle arasına kadar inen domuzları çevredekiler besliyor
İstanbul Sarıyer’de, ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuzlar her akşam mahalle arasına inerek vatandaşların verdiklerini yiyor.
28 Haziran 2021 12:35
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İstanbul'da mahalle arasına kadar inen domuzları çevredekiler besliyor
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Çayırbaşı Mahallesi'nde ilk zamanlar domuzları görenler tedirginlik yaşasalar da zamanla bu durum değişti. Hatta öyle ki, her akşam domuzların indiği alanda bulunan bariyerler etrafı adeta tribüne dönüyor.
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Ekmek getirip atanlar, et veya tavuk getirenler çocukları ile birlikte domuzları izlemeye gelenler dikkat çekiyor. Bazıları da domuzlar sosyal medyada canlı yayın yapıyor.
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Domuzların ilk defa 4-5 yıl önce köpeklere attığı yiyeceklere geldiğini söyleyen Özkan Mavzer, "Zamanla aramızda bir bağ kuruldu" dedi.
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Çayırbaşı Mahallesi'nde kasap olan Mavzer, "Ben hayvan severim, sokak hayvanlarına bakıyordum, kediler, köpekler. Dört, beş sene önce bu ormanın içinde 4-5 köpek vardı. Köpeklere kemik atarken bir tane domuzun geldiğini fark ettim. Sonra bir, iki, beş derken sayıları sekseni yüzü buldu. “
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“Tabii onlarla bir dostluk kurduk. Her akşam gelirler saat 7-8'e kadar buradalar. Ben kemik atıyordum, tabii insanlar gördükçe burası kapalı gişe oynamaya başladı. Herkes ekmek vermeye başladı. “
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“Böylelikle domuzlarla bir dostluk bağımız kuruldu. Her canlı mutlaka yaşamalı diyorum. Ondan dolayı, domuz olsun, kedi olsun, köpek olsun ya da başka bir canlı olsun elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım" diye konuştu.
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Hemen hemen her akşam çocuklarıyla geldiğini söyleyen Ferhan Şitil de, "Bunlar acıktıkça buraya geliyorlar, insanlar ekmek atıyor. Çok güzel bir görüntü vermeye başladılar. İnsanlara yakınlar artık. Biz de çocuklarımızı getirip gösteriyoruz. Onlar da korkularını yeniyorlar" dedi. (DHA)
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İstanbul'da mahalle arasına kadar inen domuzları çevredekiler besliyor
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İstanbul'da mahalle arasına kadar inen domuzları çevredekiler besliyor