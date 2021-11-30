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İstanbul'da lodos nedeniyle getirilen yasağa uymayıp trafiğe çıkan motorculara ceza

30 Kasım 2021 13:23

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İstanbul'da lodos nedeniyle getirilen yasağa uymayıp trafiğe çıkan motorculara ceza

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İstanbul’da dün başlayan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün de devam edeceği belirtilen şiddetli lodos sebebiyle 19 saatlik motosiklet kısıtlaması getirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün saat 23.00'den bugün (30 Kasım 2021) 18.00'e kadar il genelinde motosiklet ve elektrikli scooter kullanımının yasaklandığını duyurdu. Bugün trafiğe çıkan motorculara ise ceza kesildi.

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