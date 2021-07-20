İstanbul'da Kurban Bayramı'nda trafikte son durum
İstanbul’da Kurban Bayramı'nın birinci gününde, öğleden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde zaman zaman yoğunluk yaşandı.
20 Temmuz 2021 17:43
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İstanbul'da Kurban Bayramı'nda trafikte son durum
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Bazı noktalarda zaman zaman yoğunluk oluştu.
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O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişleri oldu.
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Öğleden sonra köprü giriş, çıkışlarında ara ara trafik oluştu. Köprüde yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi. (DHA)
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İstanbul'da Kurban Bayramı'nda trafikte son durum
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İstanbul'da Kurban Bayramı'nda trafikte son durum
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