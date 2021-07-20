T24 LogoT24 Logo

İstanbul'da Kurban Bayramı'nda trafikte son durum

İstanbul’da Kurban Bayramı'nın birinci gününde, öğleden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

20 Temmuz 2021 17:43

16

İstanbul'da Kurban Bayramı'nda trafikte son durum

26

Bazı noktalarda zaman zaman yoğunluk oluştu.

36

O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişleri oldu.

46

Öğleden sonra köprü giriş, çıkışlarında ara ara trafik oluştu. Köprüde yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi. (DHA)

56

İstanbul'da Kurban Bayramı'nda trafikte son durum

66

İstanbul'da Kurban Bayramı'nda trafikte son durum

istanbulkurban bayramıtrafikyolson durum
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24