Karın etkisini gösterdiği İstanbul beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde Silivri ve Beylikdüzü'nde başladı. Kente girmek isteyen TIR ve kamyonlar ise Silivri'de durdurularak parklara yönlendirildi.
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Kar yağışı erken saatlerde Silivri ve Beylikdüzü'nde etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan kar yağışı ile birlikte üst geçitler ve yol kenarları beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor.
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Sabah işe gitmek isteyenler dik yokuşlarda güçlükle ilerledi. Uyarıları dikkate alan vatandaşlar, özel araçlarının yerine toplu taşımayı tercih etti. İBB Trafik Yoğunluğu haritasında saat 08.00’da yüzde 31 olarak trafik yoğunluğu ölçüldü.
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Kar yağışı, TEM Otoyolu Mahmutbey'de de trafiğe neden oldu.
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Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıkladığı tedbirlerle ilgili olarak kente giriş yapmak isteyen TIR ve kamyonlar da polis tarafından tek tek durduruldu. Silivri'de durdurulan ağır tonajlı araçlar, parklara yönlendirildi.