İstanbul'da hafta sonu yoğunluğu

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin kaldırılmasını ardından İstanbul'un belli noktalarında yoğunluk gözlendi. İstiklal Caddesi, Caddebostan Sahili ve Belgrad Ormanı'nda yer yer sosyal mesafe kuralları görmezden gelindi.
13 Haziran 2020 22:43
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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin kaldırılmasını ardından İstanbul'un belli noktalarında yoğunluk gözlendi. İstiklal Caddesi, Caddebostan Sahili ve Belgrad Ormanı'nda yer yer sosyal mesafe kuralları görmezden gelindi.