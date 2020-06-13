T24 LogoT24 Logo

İstanbul'da hafta sonu yoğunluğu

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin kaldırılmasını ardından İstanbul'un belli noktalarında yoğunluk gözlendi. İstiklal Caddesi, Caddebostan Sahili ve Belgrad Ormanı'nda yer yer sosyal mesafe kuralları görmezden gelindi.

13 Haziran 2020 22:43

19

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin kaldırılmasını ardından İstanbul'un belli noktalarında yoğunluk gözlendi. İstiklal Caddesi, Caddebostan Sahili ve Belgrad Ormanı'nda yer yer sosyal mesafe kuralları görmezden gelindi.

29

İşte o görüntüler...

39

49

59

69

79

89

99

ETİKETLER

İsitklalCaddebostanCaddebostan sahilimoda sahilİstiklal CaddesiGalata Köprüsünormalleşmesosyalleşme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24