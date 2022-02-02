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İstanbul'da gizemli kazı: Polis gece boyu nöbet tuttu

02 Şubat 2022 10:00

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Büyükçekmece'de polis, boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı.

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Dün akşam saatlerinde başlayan incelemeler, gece boyunca devam etti. Arazide nöbet tutan polis ekipleri, devriye gezmeyi sürdürürken sabaha karşı tekrar arama yaptı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı arazi ve çevresindeki aramalara havadan helikopterle destek verildi.

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Polisler, gece boyunca arazide nöbet tutarak, bölgede devriye gezdi.

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Ayrıca sabaha karşı arazide bir arama daha yapıldı.

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Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, kazı yapılan arazide polisin nöbeti sürüyor. (DHA)

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İstanbul'da gizemli kazı: Polis gece boyu nöbet tuttu

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