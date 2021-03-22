İstanbul'da gece çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
22 Mart 2021 09:35
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İstanbul'da gece çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
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İstanbul'da gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyanan vatandaşlar araçlarını çamur kaplı görünce oto yıkamacıların yolunu tuttu.
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İstanbul genelinde gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Park halinde duran araçların çamur kaplı olduğu görüldü. Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı.