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İstanbul'da fırtınalı gece: Evlerin çatıları uçtu

Meteorolojinin bugün için yaptığı fırtına uyarısının ardından İstanbul'da birçok bölgede çatılar uçtu.

08 Şubat 2021 22:34

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İstanbul'da fırtınalı gece: Evlerin çatıları uçtu

28

İstanbul'da fırtınalı gece: Evlerin çatıları uçtu

38

İstanbul'da fırtınalı gece: Evlerin çatıları uçtu

48

İstanbul'da fırtınalı gece: Evlerin çatıları uçtu

58

İstanbul'da fırtınalı gece: Evlerin çatıları uçtu

68

İstanbul'da fırtınalı gece: Evlerin çatıları uçtu

78

İstanbul'da fırtınalı gece: Evlerin çatıları uçtu

88

İstanbul'da fırtınalı gece: Evlerin çatıları uçtu

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