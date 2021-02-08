İstanbul'da fırtınalı gece: Evlerin çatıları uçtu
Meteorolojinin bugün için yaptığı fırtına uyarısının ardından İstanbul'da birçok bölgede çatılar uçtu.
08 Şubat 2021 22:34
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İstanbul'da fırtınalı gece: Evlerin çatıları uçtu
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İstanbul'da fırtınalı gece: Evlerin çatıları uçtu
38
İstanbul'da fırtınalı gece: Evlerin çatıları uçtu
48
İstanbul'da fırtınalı gece: Evlerin çatıları uçtu
58
İstanbul'da fırtınalı gece: Evlerin çatıları uçtu
68
İstanbul'da fırtınalı gece: Evlerin çatıları uçtu
78
İstanbul'da fırtınalı gece: Evlerin çatıları uçtu
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İstanbul'da fırtınalı gece: Evlerin çatıları uçtu
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