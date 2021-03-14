İstanbul’da fabrikaların bulunduğu bölgedeki derenin rengi kırmızıya döndü
14 Mart 2021 13:25
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İstanbul’da fabrikaların bulunduğu bölgedeki derenin rengi kırmızıya döndü |
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Arnavutköy’de çok sayıda fabrikanın bulunduğu sanayi bölgesinden geçen derenin rengi kırmızıya döndü.
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Kırmızıya bürünen dere havadan da görüntülendi.
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2 gündür derenin renginin kırmızıya döndüğü Arnavutköy'de vatandaşlar tedirginliklerini iletti.
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Vatandaşlar, dereye bir fabrika tarafından izinsiz boşaltım yapılmış olabileceğini belirtti.
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İstanbul’da fabrikaların bulunduğu bölgedeki derenin rengi kırmızıya döndü
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İstanbul’da fabrikaların bulunduğu bölgedeki derenin rengi kırmızıya döndü
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