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İstanbul’da fabrikaların bulunduğu bölgedeki derenin rengi kırmızıya döndü

14 Mart 2021 13:25

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İstanbul’da fabrikaların bulunduğu bölgedeki derenin rengi kırmızıya döndü |

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Arnavutköy’de çok sayıda fabrikanın bulunduğu sanayi bölgesinden geçen derenin rengi kırmızıya döndü.

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Kırmızıya bürünen dere havadan da görüntülendi.

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2 gündür derenin renginin kırmızıya döndüğü Arnavutköy'de vatandaşlar tedirginliklerini iletti.

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Vatandaşlar, dereye bir fabrika tarafından izinsiz boşaltım yapılmış olabileceğini belirtti.

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İstanbul’da fabrikaların bulunduğu bölgedeki derenin rengi kırmızıya döndü

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İstanbul’da fabrikaların bulunduğu bölgedeki derenin rengi kırmızıya döndü

İstanbulArnavutköyderefabrikabölgekırmızı
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