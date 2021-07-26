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İstanbul'da dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Akşam saatlerinde görülen ay, saat 22.00 sıralarında tam parlaklığına ulaştı

26 Temmuz 2021 00:45

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Dolunay evresinde ayın parlaklığı görenleri büyülerken İstanbul'un simgeleriyle ile bir arada görüntülenen dolunay, ortaya doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

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İstanbul'da dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu

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İstanbul'da dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu

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İstanbul'da dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu

dolunayistanbul
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