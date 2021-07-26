İstanbul'da dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Akşam saatlerinde görülen ay, saat 22.00 sıralarında tam parlaklığına ulaştı
26 Temmuz 2021 00:45
14
Dolunay evresinde ayın parlaklığı görenleri büyülerken İstanbul'un simgeleriyle ile bir arada görüntülenen dolunay, ortaya doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.
24
İstanbul'da dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu
34
İstanbul'da dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu
44
İstanbul'da dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu
© Tüm hakları saklıdır.