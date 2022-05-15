İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı, alternatif güzergâhlar nereler?
15 Mayıs 2022 08:09
17
Maltepe'de düzenlenecek olan “Emeklilikte Yaşa Takılanlar Mitingi” ve “İstanbul’u Koşuyorum” etkinliğinin Anadolu etabı sebebiyle bugün bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.
27
İstanbul Valiliği kapalı yollara ilişkin olarak açıklama yaptı, alternatif güzergâhları duyurdu
37
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “İstanbul’u Koşuyorum” etkinliğinin Anadolu etabı sebebiyle 06.00-11.00 saatleri arasında geçici olarak trafiğe kapatılacak ve alternatif yollar aşağıya çıkarılmıştır.
47
KAPATILACAK YOLLAR | Üsküdar Harem Sahilyolu ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar, Hakimiyeti Milliye Caddesi (Sahilyolu ile Selmani Pak Caddesi arasından kalan kısım) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar, Paşalimanı Caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar, Kuzguncuk Çarşı Caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar, Abdullah Ağa Caddesi (Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile Kuzguncuk Tünel Çıkışı arasında kalan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
57
ALTERNATİF YOLLAR | Selimiye İskele Caddesi, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi, Nuhkuyusu Caddesi , Gümüşyolu Caddesi, D-100 Karayolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi, Hakimiyeti Milliye Caddesi, Halk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Dr. Fahri Atabey Caddesi
67
Maltepe’de kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar | Turgut Özal Bulvarı (Maltepe Sahil Yolu) (Büyükyalı Köprüsü ile Piri Reis Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar
77
Alternatif güzergâhlar | 1. Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi, D-100