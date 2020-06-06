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İstanbul'da 8 hafta sonra kısıtlamasız hafta sonu yoğunluğu

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde 8 haftanın ardından sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı hafta sonu vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı. Bazı noktalarda vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi.

06 Haziran 2020 22:52

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Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 11 Nisan'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

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Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde halk, uzun bir aranın ardından ilk kez bir cumartesi günü dışarı çıkabiliyor.

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Kısıtlamasız ilk hafta sonunda, vatandaşlar Galata Köprüsü'nde balık tuttu.

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Belgrad Ormanı da kalabalık noktalardan biriydi

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Caddebostan Sahili'nde de yoğunluk gözlendi

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İstiklal Caddesi'nde de kalabalık vardı

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İşte o görüntüler...

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