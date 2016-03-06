İstanbul Boğazı'nın iki yakası 3. kez birleşti

3 milyar dolar maliyetli 3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesinin en önemli bölümü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 9 metrelik son tabliyesinin konması ile birlikte boğazın iki yakası üçüncü kez birleşti
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Son tabliyenin kaynağını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu birlikte yaptı
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Köprünün çevre yollarıyla birlikte bir bütün olarak önümüzdeki Temmuz veya Ağustos ayında açılması planlanıyor.
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Köprü projesi, çevre katliamına yol açtığı gerekçesiyle inşaatın başlamasından bu yana protesto ediliyordu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde son tabliyenin yerleştirilmesi törenine katıldı.
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2015 yılının Mayıs ayında kılavuz telin çekilmesiyle başlayan çalışmalarda son bir ayda 10 tabliye döşenerek 238 metrelik yol kat edilmiş ve bir rekora imza atılmıştı.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, köprü inşaatının üstlenici şirketlerinden IC İçtaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen ile işçilere ikramiye verilmesi konusunda canlı yayında pazarlık yaptı
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ı. İbrahim Çeçen'i ikna eden Erdoğan, Ramazan ayına girmeden işçilere 3’er bin lira ikramiye verileceğini açıkladı.