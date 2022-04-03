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İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında bulunmuşlardı; mayınların imha edildikleri anların görüntüleri paylaşıldı

03 Nisan 2022 11:27

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İstanbul’da Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında bulunan mayınların imha edilme anları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

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İstanbul Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında mayın bulunmuştu.

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Mayınlar Mayın Filosu Komutanlığı ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timleri tarafından etkisiz hale getirilerek imha edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı mayınların imha edildikleri anlara ilişkin görüntüleri, "Mayın Filosu Komutanlığımız ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timlerimiz, sahip olduğu imkân ve kabiliyetlerle denizlerimizde oluşabilecek mayın tehdidine karşı her türlü tedbiri alarak görev yapıyor. Mayınlar tespit ve teşhis sonrası büyük bir titizlikle imha ediliyor." notuyla paylaştı.

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İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında bulunmuşlardı; mayınların imha edildikleri anların görüntüleri paylaşıldı

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İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında bulunmuşlardı; mayınların imha edildikleri anların görüntüleri paylaşıldı

710

İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında bulunmuşlardı; mayınların imha edildikleri anların görüntüleri paylaşıldı

810

İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında bulunmuşlardı; mayınların imha edildikleri anların görüntüleri paylaşıldı

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İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında bulunmuşlardı; mayınların imha edildikleri anların görüntüleri paylaşıldı

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İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında bulunmuşlardı; mayınların imha edildikleri anların görüntüleri paylaşıldı

İstanbul Boğazıİğneadamayınimhaangörüntü
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