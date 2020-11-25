İstanbul Boğazı'nı denizanaları bastı

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Denizleri ne kadar kirletirsek biz bu denizanalarını o kadar çok göreceğiz. Ama denizlerimiz tertemiz olsa, denizanası hiç görmeyecek miyiz? Hayır. Denizanaları doğal ekosistemin bir parçası" ifadelerini kullandı.
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Okyar devamında, “Ama bu geçen birkaç günden beri boğazda gördüğümüz denizanası artışlarının sebebi, boğazda yoğun olarak esen lodos ve poyraza bağlı olarak açıklarda veya daha derinlerde bulunan ve dalga hareketlenmeleri ile çıkan denizanalarının kıyılarda birikmesi sonucu görülen bir olay" diye konuştu.
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Ortaköy sahilde balık tutan 61 yaşındaki Eyüp Bal, denizanaları yüzünden zor anlar yaşadıklarını söyledi.
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Bal, "Artış var ama neden olduğunu bilmiyoruz. Bazen yoğun bir şekilde geliyor. Bazen de hiç görülmüyor. Genelde Arnavutköy, Kuruçeşme taraflarında akıntı olan yerlerde oluyor. Yoğunluk var özellikle küçüklerde var. Bizi de engelliyor balık tutmamıza engel oluyor. Takılıyor oltaya. İlerlerde takıldığı zaman biz yakaladık zannediyoruz meğer denizanası geliyor" diye konuştu.