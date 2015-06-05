İstanbul Belediyesi: Üsküdar'ı su baskınlarından kurtarıyoruz!
05 Haziran 2015 19:59
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Sağanak yağmur, yine İstanbul'u olumsuz etkiledi
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.
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Üsküdar sahil, sele teslim oldu
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Sular mazgallardan fırlayınca, baskın tehlikesine karşı vatandaşlar mazgalları açmaya çalıştı.
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Öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti.
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Yaklaşık yarım saat süren yoğun yağış nedeniyle bazı bölgelerde mazgallardan su fışkırdı.
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Sahil yolunda ise caddede biriken su nedeniyle yol neredeyse denizle birleşti.
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