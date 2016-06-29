İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanan patlamadan ilk görüntüler
29 Haziran 2016 02:06
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Atatürk Havalimanı dış hatlarda terminalinde üç canlı bombanın düzenlediği saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dış hatlar terminalinde bir saldırganın yolcuları taradığını ve ardından kendini havaya uçurduğunu söyledi.
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Görgü tanıkları ilk patlamanın ardından iki saldırganın da kendini havaya uçurduğunu söyledi
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Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve özel harekat polisi sevk edildi.
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Havalimanı içinde çok sayıda yaralının yerde yattığı görüldü.
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Atatürk Havalimanı araç girişine kapatıldı.
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