İstanbul'a su sağlayan iki baraj kuruma noktasına geldi
İstanbul'a su sağlayan Kırklareli'ndeki Pabuçdere ve Kazandere barajları kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Kazandere Barajı’nda Nisan ayında yüzde 76,1 seviyesinde olan doluluk oranı yüzde 4,91'e, Papuçdere'de ise 76,22'den yüzde 2,74'e geriledi
09 Aralık 2021 14:31
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İstanbul'a su sağlayan iki baraj kuruma noktasına geldi
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İki barajında sadece derin noktalarında az miktarda su kaldı. Kum adacıkları ve çatlakların oluştuğu Kazandere'de yabani otlar yeşerdi.
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58 milyon 5 bin metreküp su toplama kapasiteli Pabuçdere'de 1 milyon 600 bin, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere'de ise 860 bin metreküp su bulunuyor.
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İstanbul'a su sağlayan diğer barajlardaki doluluk oranları şöyle:
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Elmalı'da yüzde 50,94, Terkos'da yüzde 40,83,
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Darlık'ta yüzde 33,82, Büyükçekmece'de yüzde 40,24,
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Ömerli'de yüzde 68,73, Sazlıdere'de yüzde 20,86, Alibey'de yüzde 18,94 ve Istrancalar'da yüzde 27,67.