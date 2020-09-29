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Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı; işte gündüzü geceye dönen İstanbul'dan kareler

29 Eylül 2020 13:29

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İstanbul'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde dolu yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un Anadolu Yakası'na ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

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Doluya hazırlıksız yakalandığını belirten bir vatandaş, "Ceviz büyüklüğünde, taş büyüklüğünde dolu yağdı" dedi.

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Dolunun büyüklüğünü gören vatandaşlar arabalarını korumak için seferber oldu. Vatandaşlar yağan oluya aldırış etmeden arabalarının üstlerini battaniyelerle örttü.

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İşte İstanbul'dan dolu manzaraları:

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