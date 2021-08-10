İşsizlik rakamlarını ekonomistler nasıl yorumladı?
TÜİK'in açıkladığı verilere göre haziran ayı işsizlik yüzde 10.6 olarak gerçekleşirken, işsiz sayısı da 823 bin kişi azaldı ve 3 milyon 399 bin kişi oldu. Peki ekonomistler bu rakamları nasıl yorumladı?
10 Ağustos 2021 10:40
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İşsizlik rakamlarına ilişkin bazı ekonomist yorumları:
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İşsizlik rakamlarını ekonomistler nasıl yorumladı?
37
İşsizlik rakamlarını ekonomistler nasıl yorumladı?
47
İşsizlik rakamlarını ekonomistler nasıl yorumladı?
57
İşsizlik rakamlarını ekonomistler nasıl yorumladı?
67
İşsizlik rakamlarını ekonomistler nasıl yorumladı?
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İşsizlik rakamlarını ekonomistler nasıl yorumladı?