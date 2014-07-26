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İsrail'in Gazze operasyonuna hangi ünlü ne dedi?

26 Temmuz 2014 01:14

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Mia Farrow, Amerika’nın İsrail’e yaptığı silah yardımına bir son vermesi gerektiğini belirtti

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Scandal/ Skandal dizisinin yıldızı Kerry Washington ise dört ölü Gazze’li çocuğun fotoğrafını paylaşarak; “Yürek burkan görüntü” ifadesini kullandı

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Bazı şarkılarından Filistin yanlısı sözler bulunan Amerika’lı hip-hop yıldızı Lupe Fiasco , İsrail’in Filistin’e uyguladığı politikaları eleştirmeyen Obama’ya, başkanlık seçimlerinde oy vermediğini dile getirdi

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Rihanna geçenlerde Twitter hesabından “Free Palestine/ Özgür Filistin” etiketini paylaşmış, sonrasında gelen tepkiler üzerine mesajını silmek zorunda kalmıştı

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Kim Kardashian’ın ‘’İsrail’deki herkes için dua ediyorum’’ Tweet’ine karşılık takipçileri adeta ünlü yıldıza savaş açtı. Takipçilerinin, ‘’Kendine ve bizlere bir iyilik yap ve biraz eğitim al’’ yorumları yapması üzerine Kardashian, vakit geçirmeden “Filistin’deki herkes için de dua ediyorum’’ mesajı yayınladı

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Ünlü model Bar Rafaeli de, ülkesinde yaşanan savaştan ötürü çok üzgün olduğunu ve İsrail’in Hamas’tan gelen füzelerden dolayı kendini savunmak zorunda kaldığını savundu

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The Big Bang Theory dizisinin yıldızı Mayim Bialik ise Twitter’dan, İbranice, “Shabbat shalom/ Huzurlu sabahlar” mesajı yayınlayan Bialik, takipçileri tarafından epey eleştirildi. Oyuncu tepkiler üzerine yeni bir Tweet atarak, “Bir Yahudi olarak İsrail’in varlığına şükrediyorum” dedi

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