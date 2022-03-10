İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti
2008'den bu yana Türkiye’ye en üst düzey ziyareti gerçekleştiren İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi Michal Herzog İstanbul Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti, ayine katıldı.
10 Mart 2022 14:57
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti
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Türkiye'de 2 gün sürecek programının ilk gününde Ankara'ya gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Anıtkabir'i ziyaret etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
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Resmi temaslarının ardından dün İstanbul'a gelen Herzog ve eşi bugün öğle saatlerinde Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu'na geldi.
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Herzog burada İstanbul'daki Yahudi cemaati üyeleriyle bir araya gelirken, sinagogdaki ayine de katıldı. (DHA)
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti