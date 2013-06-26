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İspanya'nın San Juan festivali renkli görüntülere sahne oldu...

26 Haziran 2013 22:52

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spanya'da geleneksel olarak düzenlenen 'San Juan' festivali renkli görüntülere sahne oldu.

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Ateşin ve dileklerin gecesinde İspanyollar, birçok geleneği tekrar yerine getirdi.

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Kullanılmayan eşyaların yandığı ateşlerden atlandı, dilekler tutuldu.

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Kimileri ise kor halindeki ateşin üzerinden çıplak ayaklarla yürüyerek geçti.

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En güzel atların sokaklarda dolaştığı festival, sabah saatlerine kadar devam etti.

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