İspanya'nın San Juan festivali renkli görüntülere sahne oldu...
26 Haziran 2013 22:52
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spanya'da geleneksel olarak düzenlenen 'San Juan' festivali renkli görüntülere sahne oldu.
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Ateşin ve dileklerin gecesinde İspanyollar, birçok geleneği tekrar yerine getirdi.
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Kullanılmayan eşyaların yandığı ateşlerden atlandı, dilekler tutuldu.
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Kimileri ise kor halindeki ateşin üzerinden çıplak ayaklarla yürüyerek geçti.
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En güzel atların sokaklarda dolaştığı festival, sabah saatlerine kadar devam etti.
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