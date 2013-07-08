İspanya'da festival zamanı
08 Temmuz 2013 20:16
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Kuzey İspanya'daki Pamplona şehrinde her yıl 6-14 Temmuz arasında düzenlenen San Fermin Festivali, bu yıl da dünyanın dört bir yanından turistleri konuk ediyor. (Kaynak: ntvmsnbc)
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Pamplona kentinin kutsal koruyucusu San Fermin onuruna düzenlenen festivalde, serbestçe koşmasına izin verilen boğalar, Pamplona sokaklarını şenlik alanına dönüştürüyor.
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9 gün boyunca Pamplona'yı kırmızı ve beyaz renklere boyayacak festival kapsamında kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yanı sıra spor müsabakaları ve büyük sokak partileri de düzenleniyor.
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