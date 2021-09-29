İspanya'da nehrin ortasına sürdürülebilirliğe dikkat çekmek için "boğulan kadın" heykeli konuldu
29 Eylül 2021 12:59
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İspanya’nın Bilbao kentindeki Nervion Nehri’ne yerleştirilen "boğulan kadın" heykeli, görenleri şaşırttı. Heykelin sürdürülebilirliğe dikkat çekmek amacıyla yapıldığı ortaya çıktı.
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Baskça'da "yarın" anlamına gelen "Bihar" adlı heykel Meksikalı hiperrealist sanatçı Ruben Orozco tarafından, BBK Vakfı işbirliğinde iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek ve sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında yapıldı.
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İspanyol medyasına konuşan Orozco, kampanyanın amacının "insanların eylemlerinin bizi batırabileceğini veya su üstünde tutabileceğini bilmeleri" olduğunu ifade etti. Gelgitle birlikte suyun yüzeyine çıkan ve batan 120 kilogram ağırlığındaki heykel, fiberglastan yapıldı.
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Heykelin oldukça gerçekçi bir görüntüye sahip olması, etraftakileri hem korkuttu hem de şaşırttı. Kent sakinleri, heykelin kendilerini huzursuz ettiğini, kadının yüzünde endişeye dair hiçbir ifadenin olmamasıyla yaşamına son vermek istediklerini sandıklarını ifade etti.