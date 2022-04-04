İsmail Kartal: O senenin gerçek şampiyonu Fenerbahçe'dir
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kulüp otobüsüne saldırının yıl dönümünde FB TV'ye konuştu. "Sahada hakkımız yendi" diyen Kartal, "O senenin gerçek şampiyonu Fenerbahçe'dir. O sezon bize suikast girişiminde bulundular" dedi.
04 Nisan 2022 11:59
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Süper Lig takımlarından Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Rize deplasman dönüşü yaşanan kurşunlanma olayını anlattı.
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2014-2015 sezonunda ligin son 3 maçında Galatasaray'ın 1 puan gerisinde olduklarını söyleyen İsmail Kartal, "Erciyesspor ile oynayacağız. O maç 2 net penaltımız verilmedi. Oyuncular devre arasında yanıma geldi, 'Hocam stadyumda 10 bin kişi var' dediler. Belki de stadyumda 50 bin kişi olsa o penaltılar verilecekti. Erciyesspor ile 1-1 berabere kaldık ve puan farkı 3 oldu. İnsanlar diyor 'Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti' O senenin gerçek şampiyonu Fenerbahçe'dir. O sezon bize suikast girişiminde bulundular." dedi.
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O sezon sadece kurşunlanma olayıyla anılamayacağını kaydeden Kartal, "Sadece kurşunlanma olayı değil, sahada da hakkımız yendi. Ben unutmadım, unutturmayacağım da. Hayatta olduğum sürece bunu anlatacağım. 2014-2015'in hala maddi ve manevi zararını Fenerbahçe ödüyor. Fenerbahçe o sene şampiyon olsa daha farklı olabilirdi. O dönem Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile birlikte camiayı ayakta tutmak için taşın altına elimize koyduk. Emre ve Volkan ile her zaman görüşürüm, onlar benim kardeşimdir" ifadelerini kullandı.
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Rize'den dönüş yolunda takım otobüsünün kurlunlanmasının ardından oyuncular üzerinde psikolojik bir travma oluştuğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bu sürecin oyuncular üzerinde psikolojik travmasını atlatmak kolay olmadı. Sezon içerisinde oyuncu arkadaşlarımızla etkinlikler düzenledik. 3 Temmuz sürecinde kulübümüzün ne yaşadığı ortada, kurşunlanma sürecinde de bu devam etti. 3 Temmuz'un uzantısı devam ederken o sezon ben ve oyuncularım çok ağır eleştiriler aldı. Kurşunlanma hadisesinden sonra arayanlar oldu, aramasını beklediğimiz fakat aramayanlar da oldu" diye konuştu.
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Kurşunlanma olayının faillerinin hala bulunamadığını vurgulayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "3 Temmuz'da dünyaya örnek olacak duruş sergiledik ve haklı davamızı kazandık. Kurşunlanma olayının hala failleri bulunamadı. O sezon şampiyon olsaydık üst üste bu takım 2-3 sene daha şampiyon olurdu. O sezon şampiyon olsaydık ben de Fenerbahçe'de devam ederdim. Aziz Başkan beni tersaneye çağırdı, 'Sen çok güzel futbol oynatıyorsun, takım şampiyon olursa sözleşme uzatalım' dedi. Büyük bir zarara uğratıldık. Bence geriye dönüp o sezonlarda Fenerbahçe'ye yaptırılanların maddi ve manevi karşılığı olmalı. Henüz bununla ilgili bir adım atılmadı ama umarım atılır" diye konuştu.
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Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yendiği maçın ardından Joachim Löw iddialarıyla ilgili olarak "İkinci adam olmayacağım" açıklamasını yapan İsmail Kartal, Alman teknik adamla ilgili olarak, "Medyanın büyük bölümünden destek almadım. Fenerbahçe'ye gelmeden önce takımlar çalıştım; şampiyonluklar yaşadım. Başarılı bir teknik direktör olduğumu düşünüyorum. Guus Hiddink, PSV'yi çalıştırdığı dönem 2 ay evinde kaldım ve eğitim aldım. Löw ile yakın dostluğum var" açıklamalarında bulundu.