İsmail Dümbüllü, kavuğunu gerçekten Münir Özkul'a mı devretti?
12 Ağustos 2020 14:21
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İsmail Dümbüllü kavuğunu gerçekten Münir Özkul'a mı devretti?
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Yönetmen Ferdi Eğilmez, Twitter hesabından geleneksel Türk tiyatrosunun bir geleneği olan kavuk devrinin Kel Hasan'dan öğrencisi İsmail Dümbullü'ye ve 1968 yılında da yazar Sadık Şendil şahitliğinde Münir Özkul'a devredildiğini öne sürdü. Bunun üzerine @TekinDeniz_ isimli bir kullanıcı kavuğun İsmail Dümbüllü tarafından Münir Özkül'a devredilmediğini ve Dümbüllü ailesinde kaldığını detayları ile flood şeklinde ileri sürdü. Bunun üzerine Ferdi Eğilmez, "Ben bu kadar detaylı bilmiyordum. Tekin Deniz'e de teşekkür ediyorum" diyerek takipçilerinden özür diledi.
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Geleneksel Türk tiyatrosunda kavuk devrinin ne olduğunu, Münir Özkul'un o dönemde tiyatro ile ilişkisini, detayları ile anlatan flood şu şekilde;
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"Münir Özkul’a, İsmail Dümbüllü tarafından verilmiş bir kavuk yok. O dönemde Münir Özkul, sahneden kopmuştu ve çeşitli sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Haldun Taner ve Sadık Şendil,Özkul’u sahnelere döndürmeye uğraştılar. Bu da bir nevi moral gecesiydi. Kavuk, Dümbüllü ailesinde."
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"Sadık Şendil, Dümbüllü’ye gidip ısrarlarda bulundu. Dümbüllü ise kavuğu hak eden kimse olmadığını ve devretmeyeceğini net bir şekilde söyledi. Israrlar devam edince Özkul’a kavuğu değil ama evindeki Pişekâr takkelerinden birini verdi. Kavuk,zaten verilen değil,alınan bir simge."
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"Nasıl alıyorsun peki? Geleneksel Türk Tiyatrosu,usta-çırak ilişkisine dayalı. Bir ustanın yanında çıraklıktan yetişip ustalığı hak edene kadar emek veriyorsun. Daha sonrasında da usta çıraktan,çırak da ustadan sorumlu oluyor. Bu ritüel, Ahilik geleneğinde de vardır. Benzeşirler."
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"Münir Özkul, Bakırköylü ünlü aktör Karakaş Efendi’nin çırağıydı ama Gelenekselci olmadı. Zaten asıl kimliğini,Muhsin Ertuğrul önderliğindeki Küçük Sahne’de buldu.Batı tarzı oyunların aktörüydü,bir komedyen de değildi.Dram oyuncusuydu. Zorla komiğe çıkarttılar yıllarca. Bunaldı."
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"Münir Özkul’a verilmiş bir kavuk olmadığı için, Özkul’dan sonra adı geçen kişiler hakkında fikir yürütmek de nafile bir uğraştır. Münir Özkul,esasen bunalmıştı tiyatrodan. Kaç defa oyunu daha başlamadan terk etti, sinir krizleri geçirdi, hastaneye yattı vs..."
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"Dümbüllü, kendisine çıraklık ve kalfalık etmiş kimse olmadığı için bir Kavuklu yetişmediğini söyledi. Kavuğun da kendisiyle birlikte gömülmesini vasiyet etti. Fakat diyanetten yetkililer dinen uygun olmadığını söylediler. Kavuk gömülmedi. Ailede kaldı. Bugün de ailede. Güvende."
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"Dümbüllü’nün kavuğu gömülmedi ama aile tabutunun başına konulmasını istedi. İşte tabutun başındaki görülen bu kavuk,şu çok konuşulan kavuk. Münir Özkul’a 1968 yılında verilseydi,1973 yılında tabutun başında olmazdı zaten."
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"Kavuk devir teslimi bir ritüel miydi? Böyle bir gelenek var mıydı? Bu konuda net olarak iki devir teslim biliyoruz,bunlardan ilki Komiki Şehir Naşid’e ustası Abdi Efendi’nin devrettiği kavuktur. Abdi Efendi’ye her daim sahip çıktı Naşid. Ustasının reddedildiği işleri almadı."
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"Dümbüllü’ye kavuğu veren ise Kel Hasan’dı. Naşid,kavuk almıştı ama çok nadir çıktı Kavuklu rolüne. Çünkü bu ağır bir rol. Ustaların rolü. Zaten Naşid ne bir meddah ne de tulûatçıydı. O bir mukallitti,yani taklit ustasıydı. Bu durumda tek geçer akçe kavuklu Dümbüllü’dür."
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"Kavukluların en ünlüsü, solda görülen Eyüp’lü Hamdi Efendi’dir. Sağdaki ise yani Münir Özkul’a verilen Pişekâr takkesi takmış olan kişi ise Pişekârların en ünlülerinden Küçük İsmail Efendi’dir. Bu iki karakter,Karagöz ve Hacivat’ın sahneye çıkmış halleridirler. Orta oyunu yaparlar."
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"Çeşitli gazete ve dergilerde görürseniz sizi yanıltmasın. Bu fotoğraftaki kişi Kavuklu Hamdi değil, son büyük Kavuklulardan Küçük Ali’dir.Görüldüğü üzere Kavuk bu. Pişekâr takkesi ise başka bir serpuş. Meşrutiyetin ilânıyla değişen sosyal düzende bir anlamda idarecileri de hicveder."
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"Buradaki orta oyunu tasvirinde de Kavuklu Hamdi Efendi ve Pişekâr’ı Küçük İsmail Efendi görülüyorlar. Kendisi de bir tiyatrocu olan Ressam Muazzez’in tasvirleridir bunlar."
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"Kemal Sunal’ın arkasında görülen kişi de Kavuklu Hamdi’dir. Bu tablolar, Karaca Tiyatrodaydılar. Uçuruldular!"
1720
"Velhasılıkelâm, gelenekte “El öpülmez” asla. Gidip de ustanın eline yapışamazsın. El almak için uğraşırsın. Mesele el öpmek değil,el almaktır. Bunun bedeli de bir ömür emek vermektir. Son söz: Kavuk ailede.Münir Özkul veya başka biri hiçbir zaman almadılar. Alamadılar."
1820
"NejatUygur ve İsmailDümbüllü’nün kızı İpek Çıngay... Nejat Uygur, 'Alo Orası Tımarhane Mi' oyunu ile çok iddialıdır. Hakikaten de tüm oyunları kapalı gişe oynayan ve yılın açık ara en çok güldüren oyununa ödül verimemesine tepki gösterir Nejat Uygur. Görmezden gelindi hep."
1920
"NejatUygur’un elinde tuttuğu mask, kendisinin yapmış olduğu Dümbüllü maskı. Bunlardan iki tane yapıyor. Birini Dümbüllü’nün kızı İpek Hanım’a, diğerini ise yılın komedyeni olarak kendi kendisine takdim ediyor. Haklı bir isyan.Bu fotoğraf çekildiğinde, 35 yıldır aralıksız sahnede!"
2020
"Nejat Uygur’a Dümbüllü kavuğunu teklif etmiş aile ama kabul etmemiş. Ardılı olsun istenmiş. Fakat Nejat Uygur “Ben bir isem, Dümbüllü beştir” diyerek geri çeviriyor. Münir Özkul da çok büyük bir aktördü, Nejat Uydur da öyle. Bu şüphesiz bir gerçek zaten. Fakat sürekli olan Uygur’du.