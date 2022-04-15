İsmail Balaban'la aşk yaşayan İlayda Şeker: 1 yıldır evliyiz
15 Nisan 2022 15:33
15
Survivor şampiyonu güreşçi İsmail Balaban ile yarışmada tanışarak aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
25
Şeker, evlilikle ilgili gelen soruya "Evleneli yaklaşık 1 sene oldu" cevabını vererek herkesi şaşkına çevirdi.
35
Survivor 2021'de tanışan İlayda Şeker ile şampiyon İsmail Balaban, yarışmadan sonra aşk yaşamaya başladı.
45
Son olarak İsmail Balaban'ın ailesiyle düğün alışverişi yaparken görüntülenen İlayda Şeker, bir takipçisinin "Evleneli kaç yıl oldu, nikah fotoğraflarınız var mı?" sorusu üzerine "Evleneli yaklaşık 1 sene oldu. Fotoğraflardan size bir albüm yapacağım" itirafında bulundu. Şeker'in espri yapıp yapmadığı ise henüz bilinmiyor.
55
İlayda Şeker, "Hayatın anlamı size ne ifade ediyor?" sorusu üzerine de İsmail Balaban'ın fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi koydu.